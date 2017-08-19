В Сети появилась видеозапись с места инцидента в Сургуте
19 августа 2017 21:20
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На кадрах заметно, как полицейский на одной из пешеходных дорожек вдоль городской магистрали склонился над телом лежащего человека. Место инцидента не огорожено, рядом с ними ходят люди и ездят автомобили.
Инцидент в Сургуте произошел около 11:20 по местному времени. После прибытия на место происшествия полицейских нападавший был ликвидирован. На другой видеозаписи этого же пользователя Yotube тело лежащего на дороге человека уже накрыто светлой тканью, рядом с ним находится работник правоохранительных органов.
Фотографию убитого нападавшего опубликовал телеканал РЕН ТВ. По данным Следственного комитета, его личность уже установлена, он являлся местным жителем 1994 года рождения. Как уточнили РБК в местном главке МВД, ликвидирован мужчина был после предупредительного выстрела в воздух. В настоящий момент, как пояснили в СК, проверяется информация о том, что нападавший «мог страдать психическим расстройством».
«Версия о том, что нападение является терактом, не является основной», — добавили в МВД. По факту происшествия следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Ход его расследования под личный контроль взял глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
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