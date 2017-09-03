В Сергиевском районе задержан нетрезвый водитель, лишенный прав

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Патрулировавший Сергиевский район экипаж вневедомственной охраны в селе Калиновка обратил внимание на автомобиль «Лада Калина», водителю которого явно с трудом удавалось сохранять прямолинейную траекторию. Предположив, что находившийся за рулем мужчина может быть нетрезв, сотрудники Росгвардии остановили машину.Управлявший транспортным средством местный житель действительно имел внешние признаки алкогольного опьянения. В ходе дальнейшего разбирательства сотрудники Росгвардии установили, что документы на право управления автомобилем у 30-летнего местного жителя отсутствовали – некоторое время назад суд лишил его водительского удостоверения за грубое нарушение ПДД.Сотрудники вневедомственной охраны взывали на место происшествия экипаж ГИБДД и передали правонарушителя прибывшим автоинспекторам.В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-группа Росгвардии.