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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Сергиевском районе задержан нетрезвый водитель, лишенный прав

3 сентября 2017 11:22
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В Сергиевском районе задержан нетрезвый водитель, лишенный прав В отношении задержанного сотрудниками вневедомственной охраны в полиции возбудили уголовное дело.
В отношении задержанного сотрудниками вневедомственной охраны в полиции возбудили уголовное дело.

Патрулировавший Сергиевский район экипаж вневедомственной охраны в селе Калиновка обратил внимание на автомобиль «Лада Калина», водителю которого явно с трудом удавалось сохранять прямолинейную траекторию. Предположив, что находившийся за рулем мужчина может быть нетрезв, сотрудники Росгвардии остановили машину.

Управлявший транспортным средством местный житель действительно имел внешние признаки алкогольного опьянения. В ходе дальнейшего разбирательства сотрудники Росгвардии установили, что документы на право управления автомобилем у 30-летнего местного жителя отсутствовали – некоторое время назад суд лишил его водительского удостоверения за грубое нарушение ПДД.

Сотрудники вневедомственной охраны взывали на место происшествия экипаж ГИБДД и передали правонарушителя прибывшим автоинспекторам.
В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-группа Росгвардии.
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