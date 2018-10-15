В Сергиевском районе молодые люди выбрали в магазине обновки и ушли с ними, не заплатив

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В дежурную часть Сергиевского отдела полиции поступило сообщение о том, что в одном из магазинов, находящихся в поселке Суходол неизвестные мужчины украли одежду.Стражи порядка выяснили, что подозреваемые вышли из магазина, не заплатив за товар, в который переоделись в примерочной. Также полицейские узнали приметы злоумышленников и установили, в какой одежде они покинули магазин.В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны молодые люди 1992 и 1985 годов рождения.Задержанный местный житель 1992 года рождения пояснил, что перед походом в магазин он вместе с другом распивал спиртное. Решив приобрести обновки, приятели направились в близлежащий магазин. Мужчина заверил своего знакомого, примерившего и выбравшего новую одежду, в том, что сам заплатит за его покупку. Тот, в свою очередь, покинул магазин в новых вещах. Однако молодой человек не смог оплатить обновки из-за неимения денежных средств и поспешил скрыться вслед за приятелем.В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД. Молодым людям грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет и штраф в размере до 10 000 рублей.