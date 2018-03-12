В Сергиевском районе мужчина тяжело ранил ножом своего работодателя

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На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Как установили сотрудники полиции, пострадавшим оказался местный житель - предприниматель в сфере сельского хозяйства. Опрошенный потерпевший пояснил, что распивал спиртные напитки со своим знакомым, которому осенью прошлого года предложил работать у него.Из собранных полицейскими материалов следует, что между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого знакомый нанес бизнесмену ранение в область живота. В ходе осмотра места происшествие предполагаемое орудие преступление – нож, было изъято полицейскими. Подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью задержан по горячим следам. Мужчина 1975 года рождения не стал отрицать своей вины.По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», возбуждено уголовное дело. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сооющает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области