В Сергиевске в магазин зашел мужчина и, угрожая ножом ребенку, потребовал деньги из кассы
28 ноября 2017 13:21
91
В Сергиевском районе дознаватель совместно с участковым уполномоченным полиции следовали на ранее поступивший вызов в одну из гостиниц, в которой во время свадебного банкета произошла порча имущества. В пути следования по рации они услышали поступившее к сотрудникам вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии сообщение о том, что в одном из местных магазинов сработала "тревожная кнопка". Участковый уполномоченный полиции, являясь закрепленным за данным участком и находясь вблизи места происшествия, совместно с дознавателем приняли решение проверить, что произошло, и первыми прибыли в торговую точку.
Женщина-продавец, находившаяся вся в слезах, рассказала полицейским, что в магазин зашел мужчина и, угрожая ножом ребенку - ее несовершеннолетней дочери, потребовал денежные средства из кассы. Получив 5,5 тысяч рублей, нападавший выбежал из помещения. Женщина сообщила полицейским приметы налетчика, отметив, что он был одет в камуфляжную форму. Продавец так же указала направление, в котором скрылся подозреваемый.
Сотрудники органов внутренних дел на служебном автомобиле выдвинулись в указанном потерпевшей направлении. По пути следования они несколько раз останавливались, спрашивали прохожих, не видел ли кто из них подходящего под описание мужчину. Спустя непродолжительное время, подъехав к лесополосе, полицейские заметили человека, который один шел по полю. Приблизившись к мужчине, стражи правопорядка поняли: на нем была камуфляжная одежда. Оглянувшись на служебный автомобиль и вышедших из него полицейских, мужчина бросился бежать. В течении нескольких минут погони, наступая с двух сторон, дознаватель и участковый задержали подозреваемого. Злоумышленника, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, доставили в отдел внутренних дел.
В итоге похищенные денежные средства и предполагаемое орудие преступления - нож, изъяты. В отношении подозреваемого - 25-летнего неоднократно судимого местного жителя, возбуждено уголовное дело о разбое, сообщает облМВД.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
28 ноября 2017 13:46
Покупателю предлагали доставить товар по почте. Закон
95
28 ноября 2017 10:40
Перед уничтожением все оружие было приведено в негодное состояние. Закон
129
27 ноября 2017 23:31
Помимо онлайн-игр будут идентифицироваться и пользователи социальных сетей. Закон
394
27 ноября 2017 15:44
Тела похищенных мужчин с признаками насильственной смерти обнаружены стражами порядка закопанными в поле на территории Красноярского района. Закон
989
27 ноября 2017 14:15
Ее владелец сказал, что смотрит все шоу с участием актера и готов, если понадобиться, перед ним извиниться. Закон
180
25 ноября 2017 15:40
Они требуют взыскать с украинских властей более 53 млн рублей в качестве компенсации за потерю 530 тонн рыбы из-за водной блокады Крыма. Закон
319
24 ноября 2017 21:32
В ходе проведения обыска по месту его жительства сотрудниками полиции был обнаружен и изъят героин массой 6,10 грамма и 7 патронов калибра 7,62 мм, которые являются... Закон
466
Происшествия
28 ноября 2017 12:55
По предварительной информации, он подрабатывал на строительстве одного из домов на Пятой просеке. Происшествия
370
28 ноября 2017 11:59
В отношении мужчины-агрессора было возбуждено уголовное дело. Происшествия
123
28 ноября 2017 11:40
Он переходил дорогу на красный свет. Происшествия
174
Криминал
28 ноября 2017 13:21
Полицейские, направляясь на вызов по одному преступлению, раскрыли другое. Криминал
89
28 ноября 2017 10:45
Сотрудники Росгвардии раскрыли квартирную кражу. Криминал
164
27 ноября 2017 22:33
Лидерами по количеству преступлений в 2017 году прокуроры назвали Туву и Забайкальский край. Москва оказалась на 66-м месте. Криминал
330
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
4833
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1726
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8605
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2428
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
9773
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2818
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
1729
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1424
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1769
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1657
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1390
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3023
Мероприятия