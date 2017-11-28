В Сергиевске в магазин зашел мужчина и, угрожая ножом ребенку, потребовал деньги из кассы

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В Сергиевском районе дознаватель совместно с участковым уполномоченным полиции следовали на ранее поступивший вызов в одну из гостиниц, в которой во время свадебного банкета произошла порча имущества. В пути следования по рации они услышали поступившее к сотрудникам вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии сообщение о том, что в одном из местных магазинов сработала "тревожная кнопка". Участковый уполномоченный полиции, являясь закрепленным за данным участком и находясь вблизи места происшествия, совместно с дознавателем приняли решение проверить, что произошло, и первыми прибыли в торговую точку.Женщина-продавец, находившаяся вся в слезах, рассказала полицейским, что в магазин зашел мужчина и, угрожая ножом ребенку - ее несовершеннолетней дочери, потребовал денежные средства из кассы. Получив 5,5 тысяч рублей, нападавший выбежал из помещения. Женщина сообщила полицейским приметы налетчика, отметив, что он был одет в камуфляжную форму. Продавец так же указала направление, в котором скрылся подозреваемый.Сотрудники органов внутренних дел на служебном автомобиле выдвинулись в указанном потерпевшей направлении. По пути следования они несколько раз останавливались, спрашивали прохожих, не видел ли кто из них подходящего под описание мужчину. Спустя непродолжительное время, подъехав к лесополосе, полицейские заметили человека, который один шел по полю. Приблизившись к мужчине, стражи правопорядка поняли: на нем была камуфляжная одежда. Оглянувшись на служебный автомобиль и вышедших из него полицейских, мужчина бросился бежать. В течении нескольких минут погони, наступая с двух сторон, дознаватель и участковый задержали подозреваемого. Злоумышленника, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, доставили в отдел внутренних дел.В итоге похищенные денежные средства и предполагаемое орудие преступления - нож, изъяты. В отношении подозреваемого - 25-летнего неоднократно судимого местного жителя, возбуждено уголовное дело о разбое, сообщает облМВД.