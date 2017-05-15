В Самарской области замглавы одного из сельских поселений задержан за взятку в 160 тысяч
15 мая 2017 11:10
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В Самарской области заместитель главы одного из сельских поселений подозревается в получении незаконного денежного вознаграждения. За взятку в размере 160 000 рублей злоумышленник 1976 года рождения заключил устное соглашение с одним из предпринимателей о предоставлении последнему возможности осуществлять складирование грунта в одном из котлованов района без составления договора и уведомления контролирующих органов.
Чиновник был задержан полицейскими в одном из фитнес-клубов Тольятти. При досмотре принадлежащей ему автомашины под ковриком были обнаружены переданные предпринимателем денежные средства в сумме 30 тысяч рублей.
В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.290 Уголовного кодекса Российской Федерации «Получение взятки», Следственным управлением СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы, сообщает облМВД.
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