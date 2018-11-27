В Самарской области заключены под стражу трое мужчин за похищение человека

86

21 ноября в дневное время подозреваемые похитили мужчину, 1979 года рождения от подъезда дома по улице Тополиной в Тольятти, после чего, против его воли, увезли и удерживали сначала в квартире в Чапаевске, а затем в Самаре.По предварительны данным, похищенного мужчину подозреваемые планировали привлечь для попрошайничества.Благодаря грамотно и своевременно проведенным следственным действиям и оперативным мероприятиям удалось установить местонахождение потерпевшего и личности подозреваемых.24 ноября сотрудники правоохранительных органов освободили потерпевшего.В отношении подозреваемых судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Расследование уголовного дела продолжается. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области