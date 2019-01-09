В Самарской области задержан иностранец, перевозивший героин в Кемерово

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В результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий Управлением ФСБ России по Самарской области пресечен канал поставок наркотических средств в Российскую Федерацию с территории одной из республик Средней Азии, организованный членами транснационального преступного сообщества.Задержан член преступного сообщества, иностранный гражданин «А», 1984 года рождения, осуществлявший перевозку героина транзитом через Самарскую область в Кемерово. Из незаконного оборота изъят героин массой свыше 25,4 килограмм.В настоящее время следственным отделом Управления ФСБ России по Самарской области решается вопрос возбуждении уголовного дела по ч.5 ст.228.1 УК РФ, проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий по установлению связей «А», причастных к противоправной деятельности, передает пресс-служба УФСБ России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФСБ России по Самарской области