В Самарской области задержали двоих "телефонных террористов"

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На прошлой неделе в полицию поступили заведомо ложные сообщения о готовящихся взрывах одного из жилых домов на улице Стара Загора в Самаре и одного из административных зданий в Сызрани. В ходе проверочных мероприятий ничего опасного обнаружено не было. Вскоре сотрудники полиции определили номера, с которых были произведены телефонные звонки и задержали предполагаемых злоумышленников – мужчин 1977 и 1976 года рождения.В первом случае, как установили полицейские, подозреваемый позвонил с телефона своего приятеля, чтобы «подставить» его, а во втором случае звонивший находился в состоянии алкогольного опьянения и не смог объяснить мотив своего поступка. В отношении них возбуждены уголовные дела, расследование продолжается, сообщает облМВД.