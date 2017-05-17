В Самарской области за мошенничество будут судить менеджера банка

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Весной 2016 года в полицию стали поступать обращения от жителей Пестравского района о том, что к ним на телефоны приходят смс-сообщения по факту просроченных ежемесячных платежей за взятые кредиты. Заявители рассказали, что кредитов они на себя не оформляли, а те, кто оформлял, подчеркнули, что указанная в сообщении сумма для платежа не соответствует сумме, указанной в договоре с кредитным учреждением. В дальнейшем проведенная сотрудниками органов внутренних дел проверка показала, что денежные средства банка были похищены обманным путем.Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали менеджера этого же банка.По версии следствия, в период с апреля по май 2016 года девушка обманным способом похитила со счетов клиентов учреждения более 1 млн 430 тысяч рублей. Следствием собраны доказательства о причастности обвиняемой к хищению денежных средств банковского учреждения, путем оформления фиктивных кредитов на 39 граждан. В ходе следствия обвиняемая признала свою вину, возместила ущерб в размере около 94 тысячи рублей.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает облМВД.