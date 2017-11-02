В Самарской области выявили группу телефонных мошенников

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В ГУ МВД России по Самарской области с заявлением обратилась жительница Московской области. Женщина пояснила, что стала жертвой телефонных мошенников.Как установили сотрудники полиции, в январе 2017 года в ночное время потерпевшей на городской номер позвонил неизвестный мужчина, который представился ее сыном. Он сообщил, что стал участником драки, в ходе которой причинил травмы своему оппоненту, и сейчас последний находится в тяжелом состоянии, а сам он доставлен в полицию. Женщина поверила, что с ней действительно разговаривает сын, проживающий в другом городе.После этого звонивший пояснил, что ему грозит тюремный срок, но ему могут помочь сотрудники полиции и передал трубку якобы следователю, который потребовал за свои услуги 75 тысяч рублей.Испугавшись за своего сына, женщина перевела на указанные абонентские номера и номера банковских карт вышеуказанную сумму денег. Позже она позвонила своему родственнику на мобильный телефон и узнала, что с ним все в порядке и ни в каких драках он не участвовал.По факту мошенничества возбудили уголовное дело.В результате проведенных оперативных мероприятий полицейские установили, что звонок потерпевшей был произведен с территории одного из исправительных учреждений г. Самары, а денежные средства были обналичены в различных городах области. Сотрудниками УУР ГУ МВД России по Самарской области совместно с оперативным отделом регионального УФСИН был проведен комплекс мероприятий, направленный на установление лиц, причастных к совершению данного преступления, а также граждан, оказывавших им содействие.В конце февраля 2017 года в ходе проведенных мероприятий были установлены личности двух осужденных, подозреваемых в совершении телефонного мошенничества. Один из них – 33-летний уроженец Сызрани, ранее судим за совершение имущественных преступлений, второй – 41-летний уроженец областной столицы, неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и угрозой убийством. Злоумышленники в последствии признали свою вину в совершенном противоправном деянии. В дальнейшем была установлена причастность данных граждан к совершению еще пяти аналогичных преступлений.Также полицейскими установлены и задержаны граждане, оказавшие подозреваемым содействие в обналичивании денежных средств. Ими оказались 31-летний ранее судимый житель г. Чапаевска, обналичивавший деньги в Новокуйбышевске и 34-летняя уроженка Красноярского района, обналичивавшая денежные средства в Самаре.Общая сумма причиненного ущерба составила более 200 тысяч рублей. В настоящее время расследование уголовных дел в отношении указанной группы завершено, они направлены в суд, сообщает облМВД.