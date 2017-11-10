В Самарской области выбрали «Мисс самарская полиция 2017»

119

Начальник Главного управления МВД России по Самарской области генерал-майор полиции Александр Винников наградил победительниц и участниц конкурса «Мисс самарская полиция 2017». Конкурс проводился Главным управлением МВД России по Самарской области совместно с издательским домом «Комсомольская правда» и был приурочен к профессиональному празднику – Дню сотрудника органов внутренних дел, который отмечается 10 ноября.Участие в конкурсе приняли представительницы самых разных служб и подразделений со всех уголков Самарской области. Все девушки, как на подбор – красивые, милые, яркие и запоминающиеся. Голосование проходило в социальных сетях и любой желающий мог отдать свой голос той претендентке, которая, по его мнению, является самой очаровательной.На протяжении месяца между претендентками на звание «Мисс самарская полиция 2017» велась нешуточная борьба. Социальные сети пестрели фотографиями конкурсанток с призывом активного голосования, статьи о девушках публиковались в средствах массовой информации и на сайте Главного управления МВД России по Самарской области. За красавиц в форме проголосовали жители десятков регионов страны! И вот пришло время подводить итоги.Лучшей из лучших стала следователь ОП №4 УМВД России по Самаре капитан юстиции Диана Галяува, набравшая более 13 тысяч голосов.Второе и третье место заняли представительницы Самары и Тольятти старшина полиции Людмила Маринина и старший лейтенант полиции Надежда Шеховцова. Причем, разрыв между первым и вторым местом оказался минимальным – в 150 голосов, сообщает облМВД.