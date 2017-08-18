В Самарской области уничтожили семь очагов произрастания дикорастущей конопли

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Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Елховскому району провели мероприятие по уничтожению зарослей дикорастущей конопли. Его цель - недопущение незаконного оборота и использования наркосодержащих растений в качестве сырья для производства наркотических средств.Несколько очагов произрастания дикорастущей конопли полицейские обнаружили в пойме реки Кондурча в Елховском районе региона. Площадь произрастания наркосодержащего растения составила почти пять соток. Вся дикорастущая конопля была уничтожена путем покоса и сожжения, сообщает облМВД.