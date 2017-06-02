В Самарской области у браконьеров изъяли более 2 500 метров рыболовных сетей

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Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области совместно с представителями Средневолжского территориального управления Росрыболовства, Департамента охоты и рыболовства Самарской области и Департамента ветеринарии Самарской области приняли участие в проведении операции «Путина-2017». Мероприятие, направленное на выявление и пресечение фактов незаконной добычи водных биоресурсов, проводится в акватории рек Волга, Самара, Сок и Уса, в местах, наиболее подверженных незаконному лову.С 05 по 28 мая сотрудниками 3 оперативного отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области выявлены факты незаконной ловли водных биологических ресурсов. Противоправные действия задокументированы в районе села Винновка Ставропольского района. В отношении виновных лиц составлены административные протоколы, из незаконного оборота изъято более 100 орудий незаконной ловли и более 2 500 метров рыболовных сетей, сообщает облМВД.