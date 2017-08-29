В Самарской области у 19-летнего пассажира автомобиля нашли синтетический наркотик
29 августа 2017 12:23
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Днем 25 августа во время несения службы на стационарном посту ДПС около села Зелёновка Ставропольского района инспекторы ГИБДД остановили автомобиль «Toyota Corolla», водитель которого совершил административное правонарушение. При составлении протокола полицейские заметили, что мужчина, находившийся на пассажирском сидении иномарки, заметно нервничает в присутствии людей в форме. Автоинспекторы приняли решение провести личный досмотр пассажира и транспортного средства.
В присутствии понятых полицейские обнаружили в кармане правой передней двери в упаковке из под чипсов полиэтиленовый пакет с серым порошкообразным веществом внутри. Изъятую находку стражи правопорядка направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр, а подозреваемого - 19-летнего неработающего жителя Липецкой области, задержали и доставили в Отдел МВД России по Ставропольскому району.
В дальнейшем исследование показало, что в пакете находилось наркотическое средство, содержащее производное N-метилэфедрона массой 405,790 граммов, что относится к особо крупному размеру. По данным полицейских, молодой человек намеревался сбыть запрещенное вещество третьим лицам.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел выясняют, откуда у него запрещенное вещество, сообщает облМВД.
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