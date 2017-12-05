В Самарской области сотрудница Росгвардии в свободное от службы время помогла задержать пьяного водителя

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Командир отделения вневедомственной охраны по Волжскому району – ФФГКУ УВО ВНГ России по Самарской области Екатерина Челмодеева в вечернее время возвращалась со службы домой. Старший сержант полиции стала очевидцем того, как в поселке Стройкерамика автомобиль ВАЗ-2112 чуть не сбил пешехода. Внешний вид и осуществляемые водителем маневры свидетельствовали о том, что он находится в состоянии опьянения. На требование сотрудницы Росгвардии прекратить движение автомобилист не отреагировал и с места происшествия скрылся.Екатерина Челмодеева записала государственный регистрационный знак транспортного средства и передала сведения об инциденте в дежурную часть. На розыск правонарушителя был ориентирован экипаж вневедомственной охраны. Спустя непродолжительное время патрульные остановили автомобиль на улице Дружбы. В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что у 29-летнего мужчины, имевшего внешние признаки алкогольного опьянения, отсутствовало водительское удостоверение – суд лишил его права управления транспортным средством за грубое нарушение ПДД.Сотрудники Росгвардии взывали на место происшествия следственно-оперативную группу полиции и экипаж ГИБДД. В настоящее время в отношении мужчины сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-группа Росгвардии.