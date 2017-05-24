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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Самарской области сотрудника ОВД уличили во взяточничестве

24 мая 2017 11:48
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В Самарской области сотрудника ОВД уличили во взяточничестве
Полицейский получил от подчиненного 12 тысяч рублей.

Полицейские Самарской области задокументировали факт получения незаконного денежного вознаграждения сотрудником одного из подразделений органов внутренних дел региона. Из собранных оперативниками материалов следует, что в апреле и мае текущего года полицейский получил от подчиненного денежные средства в размере 12 тысяч рублей под предлогом возмещения причинного им материального ущерба.

Собранные сотрудниками полиции материалы были направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. 23 мая по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 290 «Получение взятки» Уголовного кодекса Российской Федерации, Следственным управлением СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело.   
    
По факту случившегося врио начальника ГУ МВД России по Самарской области Алексеем Гринем назначено проведение служебной проверки, по результатам которой виновный сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам и понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, сообщает облМВД.
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