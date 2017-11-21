В Самарской области служебная собака помогла полицейским раскрыть грабеж

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В полицию поступило сообщение от 61-летней жительницы села Муранка Шигонского района Самарской области об ограблении. В ходе беседы с потерпевшей сотрудники полиции выяснили, что женщина вместе с супругом возвращались из Самары на собственном автомобиле и решили подвезти до села Шигоны неизвестного мужчину, который "голосовал" на автобусной остановке.Уже подъезжая к населенному пункту потерпевшая заметила в зеркало заднего вида, что пассажир вытаскивает из её сумки кошелек с денежными средствами. Супруг потерпевший остановил машину и попытался собственными силами задержать подозреваемого, но тот вырвался, выхватил кошелек и скрылся в ближайшей посадке. Не сумев разыскать грабителя самостоятельно, супружеская пара обратилась в полицию.На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа, в состав которой входил младший инспектор-кинолог кинологической группы МУ МВД России «Сызранское» прапорщик полиции Максим Титов со служебной собакой Робертой. Именно острый нюх собаки помог отыскать в посадке спрятавшегося подозреваемого, который даже не попытался оказать сопротивление при виде сотрудников полиции с собакой.В настоящее время в отношении злоумышленника - ранее судимого за кражу 23-летнего уроженца села Шигоны, возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД.