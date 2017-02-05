В Самарской области работник украл дизельное топливо из трактора

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Утром 15 января во время несения службы на маршруте патрулирования в селе Красноармейское внимание инспекторов ГИБДД привлек автомобиль ВАЗ-21074. Багажник машины явно был сильно перегружен. Полицейские остановили транспортное средство для проверки.В багажном отсеке сотрудники органов внутренних дел обнаружили 4 полиэтиленовые канистры по 20 литров и 2 канистры по 10 литров, в которых находилось дизельное топливо общим объемом 100 литров. Водитель автомашины не смог пояснить, откуда у него топливо, сопроводительных документов также никаких не предоставил.Сотрудники полиции установили, что рано утром задержанный слил дизельное топливо из бака трактора, принадлежащего строительно-монтажному управлению. Полицейские выехали на место происшествия, провели его осмотр и изъяли необходимые улики.Подозреваемый – местный житель 1954 года рождения, являющийся работником организации, которой принадлежит трактор, в содеянном полностью признался. В отношении него возбуждено уголовное дело о краже, сообщает облМВД.