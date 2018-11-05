В Самарской области мужчина вернул знакомой долг и ограбил ее
5 ноября 2018 10:45
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В ОМВД России по Безенчукскому району поступило сообщение от местной жительницы 1978 года рождения, которая рассказала о том, что у неё был похищен сотовый телефон. Сумма причиненного ущерба составила 1,5 тысячи рублей.
Женщина рассказала, что в вечернее время к ней пришла компания знакомых.Среди них был приятель, которому она была должна денег. Получив долг, мужчина начал оскорблять женщину, после чего между ними завязалась ссора. На просьбу потерпевшей уйти обидчик не отреагировал, после чего она взяла сотовый телефон и сказала, что позвонит в полицию. По предварительным данным, испугавшись прибытия стражей правопорядка, один из мужчин выхватил телефон из рук женщины и убежал.
В ходе оперативнных мероприятий злоумышленник был задержан. Им оказался житель поселка Безенчук 1982 года рождения. По информации сотрудников органов внутренних дел, мужчина ранее судим за аналогичное противоправное деяние. В ходе опроса задержанный пояснил, что гаджет похитил для личного пользования. Имущество изъято и возвращено законной владельцице.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о грпабеже, сообщает облМВД.
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