В Самарской области мужчина в гараже в присутствии хозяина украл компрессор

98

Предполагаемый злоумышленник незаконно проник в гараж одного из местных жителей и в присутствии хозяина бокса похитил двигатель-компрессор от холодильника, после чего скрылся. Потерпевший оценил причиненный ущерб в 1 000 рублей.Прибывшие на место преступления сотрудники органов внутренних дел осмотрели гараж, опросили потерпевшего и составили список примет подозреваемого. В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий стражи правопорядка установили местонахождение предполагаемого злоумышленника и задержали его. Им оказался житель села Приволжье 1982 года рождения, не имеющий постоянного заработка. По данным правоохранителей, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД.