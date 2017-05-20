В Самарской области менеджер незаконно сделал и хранил кастет

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У одного из домов на улице Автостроителей полицейскими задержан 32-летний мужчина, у которого правоохранители обнаружили и изъяли металлический предмет, внешне похожий на кастет. Приспособление, по определенным признакам напоминавшее самодельное оружие, сотрудники органов внутренних дел отправили на экспертизу.Эксперты-криминалисты ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области сделали заключение, что изъятый у гражданина предмет действительно является кастетом, и по функционалу относится к холодному оружию ударно-раздробляющего действия.По словам задержанного, работающего менеджером в одной из фирм, кастет он изготовил сам, кустарным способом. Данное оружие ему было необходимо для самообороны.В настоящий момент в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.