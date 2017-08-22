В Самарской области ищут подозреваемого в тяжких преступлениях

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Правоохранительными органами разыскивается подозреваемый в совершении особо тяжких преступлений, совершенных на территории г.Санкт-Петербурга, Волгоградской и Самарской областей.Полиция просит всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемом, в срочном порядке обратиться в Главное управление МВД России по Самарской области по телефону 8-846-373-74-06.