В Самарской области директора филиала одной из мелиоративных компаний отправят в колонию
12 мая 2017 10:27
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В производстве следственного отделения Отдела МВД России по Ставропольскому району находилось уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество» в отношении директора филиала компании, задействованной в сфере сельскохозяйственных работ.
По версии следствия, мужчина 1956 года рождения, проживающий в селе Хрящевка, используя свое служебное положение, заключил заведомо подложный договор на предоставление услуг в сфере мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения и предоставил в бухгалтерию компании фиктивные письма, по которым в дальнейшем были перечислены денежные средства в сумме 1 550 000 рублей на расчетные счета фирм-однодневок.
Приговором Центрального районного суда г.Тольятти Самарской области мужчина признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В настоящее время приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области
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