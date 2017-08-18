В Самарской области директор фирмы не уплатил 33,3 млн. рублей налогов
18 августа 2017 12:31
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В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области задержан житель Ставропольского района 1974 года рождения, директор одной из строительных компаний.
Как установили сотрудники органов внутренних дел, мужчина путем отражения в бухгалтерском и налоговом учетах заведомо ложных сведений о финансово-хозяйственных взаимоотношениях с контрагентами в части выставления суммы НДС, уклонился от уплаты налога в сумме 33,3 млн. руб.
Накануне СУ СК России по Самарской области в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
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