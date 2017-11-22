В Самаре жители Оренбургской области пытались украсть аккумулятор и магнитолу из автомобиля
22 ноября 2017 10:57
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На улице Воронежской стражи правопорядка заметили подозрительных молодых людей, которые несли в руках несколько явно тяжелых вещей. При этом они отходили от открытого автомобиля ВАЗ-2109. Увидев патрульных, молодые люди ускорили шаг и начали нервно оглядываться по сторонам.
Сотрудники Росгвардии остановили пешеходов, чтобы разобраться в происходящем. Внятно ответить, куда они несут автомобильный аккумулятор и магнитолу, и почему машина, от которой они шли, молодые люди не смогли. В дальнейшем задержанные признались, что вскрыли заднюю дверь транспортного средства и похитили оттуда имущество. Стражи правопорядка вызвали на место происшествия своих коллег из полиции.
Сотрудники Росгвардии передали задержанных жителей Оренбургской области 1996 и 1997 годов рождения прибывшим полицейским. Возбуждено уголовное дело о краже, сообщает пресс-группа Росгвардии по региону.
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