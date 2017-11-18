В Самаре женщину, находившуюся в федеральном розыске, задержали, когда она пыталась обокрасть магазин

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Находившуюся в федеральном розыске женщину сотрудники Росгвардии задержали в магазине, расположенном на Заводском шоссе в Промышленном районе Самары. Работники торговой точки заметили подозрительную посетительницу, предположительно, собиравшуюся украсть товар, и нажали на «тревожную кнопку».Прибывший на вызов экипаж вневедомственной охраны задержал покупательницу. Оказалось, что 33-летняя жительница поселка Курумоч действительно планировала тайно вынести из магазина продукты на приличную сумму. Сотрудники Росгвардии проверили задержанную по информационным базам данных и выяснили, что женщина числится в федеральном розыске. УФСИН разыскивало ее как осужденную, уклоняющуюся от получения предписания для самостоятельного следования в колонию-поселение.Стражи правопорядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и передали задержанную полицейским. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело о краже, сообщает пресс-группа Росгвардии.