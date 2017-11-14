В Самаре застолье закончилось смертью одного из участников от ножевой раны

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Трагедия произошла на улице 22 Партсъезда.

В полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир жилого дома местный житель получил ножевое ранение. Впоследствии пострадавший, как следовало из поступившей от медработников информации, скончался.

Полицейские выехали по указанному адресу и выяснили: 30-летний самарец получил ранение по месту жительства – в квартире дома, расположенного на улице 22 Партсъезда. Незадолго до гибели потерпевший распивал спиртные напитки в компании своего знакомого, вместе с которым жил на одной жилплощади. Во время застолья мужчины повздорили. Словесная перепалка закончилась тем, что один из участников схватил нож и ударил им своего оппонента. Предполагаемый виновник сам позвонил в службу скорой медицинской помощи. Подозреваемого в совершении преступления задержал экипаж дорожно-патрульной службы в его же доме, скрыться мужчина не пытался.

В настоящее время об убийстве возбуждено уголовное дело. Предполагаемое орудие преступления – нож, изъято. По данным полицейских, 44-летний подозреваемый нигде не работает и ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи, сообщает облМВД.