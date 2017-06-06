В Самаре застолье на ул. Мориса Тореза закончилось трагедией
6 июня 2017 09:52
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В полицию Самары поступило сообщение от медицинских работников о том, что к ним доставлен неизвестный мужчина с ножевым ранением, впоследствии скончавшийся в лечебном учреждении. Полицейские выяснили, что погибший - 31-летний житель села Хворостянка.
Сотрудники органов внутренних дел прибыли в квартиру, расположенную в одном из домов на улице Мориса Тореза, откуда был госпитализирован мужчина, где установили, что хозяин жилплощади накануне произошедшего организовал застолье со своими знакомыми. Во время употребления спиртных напитков между гостями, жителями Самарской области, произошел конфликт, в результате которого один из них схватил кухонный нож и ударил им своего оппонента.
Стражи правопорядка установили личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника и задержали его. По данным правоохранителей, мужчина 1983 года рождения ранее неоднократно привлекался к уголовной ответсвенности за совершение грабежа и разбойного нападения.
В настоящее время возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, сообщает облМВД.
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