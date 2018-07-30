В Самаре задержан мужчина, нанесший серьезной ножевое ранение своей сожительнице
30 июля 2018 14:27
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В ходе сбора материалов полицейские выяснили: женщина получила ранение в собственной квартире, где вместе с ней проживает мужчина 1989 года рождения. Из собранной информации следовало, что между сожителями произошла ссора. По предварительным данным, мужчина схватил со стола нож и нанес своей сожительнице удар.
Его задержали на месте происшествия. Во время общения с сотрудниками полиции 29-летний самарец не стал отрицать своей вины и рассказал подробности инцидента.
Согласно результатам экспертизы, здоровью женщины был причинен тяжкий вред. По итогам проверки принято решение о возбуждении уголовного дела по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
По данным полиции, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
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