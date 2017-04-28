В Самаре задержали трамвайного вора

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Идеальное для преступников время - утро, когда люди спешат на работу, и вечерние часы, когда возвращаются домой, ведь в суете кражу легко не заметить. Подобный случай произошел в Октябрьском районе областного центра.2 февраля 2017 года за помощью в полицию обратилась 18-летняя жительница Самары. Девушка рассказала, что в утренние часы ехала на трамвае до остановки общественного транспорта «Первомайская». Во время поездки она положила свой сотовый телефон в карман дубленки. Однако через некоторое время не обнаружила мобильного устройства на прежнем месте.В ходе дальнейшего опроса девушки стражи порядка выяснили подробности исчезновения имущества, приметы подозрительных пассажиров трамвая, точный промежуток времени, когда могла быть совершена кража. Для дальнейшей отработки полученной информации сотрудники уголовного розыска проверили на причастность к преступлению ранее судимых лиц. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейскими был установлен злоумышленник. Им оказался 39-летний самарец, ранее задержанный правоохранителями по подозрению в совершении аналогичного противоправного деяния. Он подозревался в краже сотового телефона у 70-летнего пассажира трамвая. По результатам проверки версия сотрудников полиции о причастности 39-летнего мужчины к краже сотового телефона у юной пассажирки трамвая подтвердилась. Сейчас полицейские устанавливают местонахождение похищенного аппарата.