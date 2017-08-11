В Самаре задержали серийных квартирных воров

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В мае 2017 года в полицию обратились сразу несколько жителей города Самары с заявлениями о том, что из их квартир, расположенных в различных районах города, неизвестные похитили ценные вещи. Было установлено, что злоумышленники проникали в жилые помещения, подбирая ключ от входных замков или просто взламывая запорные устройства специальной отмычкой. Из квартир предполагаемые грабители похищали ценные вещи – меховые изделия, дорогостоящий алкоголь, банковские карты и документы к ним с указанием пин-кодов.В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Самаре установили и задержали подозреваемых в совершении серии краж.Как установили полицейские, мужчины в течение нескольких дней следили за каждой из квартир, определяли, как часто отсутствуют дома хозяева, выясняли, не уехали ли они из города на длительный срок.В настоящий момент сотрудники уголовного розыска установили причастность задержанных, как минимум, к десяти эпизодам преступной деятельности. Причиненный владельцам квартир ущерб составил более одного миллиона рублей.В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о краже, сообщает облМВД.