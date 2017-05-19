В Самаре задержали серийного вора, кравшего у пассажиров автобусов

116

В Самаре в суд направлено уголовное дело в отношении жителя областного центра. Мужчина обвиняется в тайном хищении имущества у пассажиров автобусов.В течение первых двух месяцев 2017 года в полицию Самары поступило пять заявлений о кражах в общественном транспорте. Причем четыре из них были совершены в автобусе одного и того же маршрута. Как правило, потерпевшие после подобной поездки замечали пропажу своих сотовых телефонов. Суммы ущерба были разные: от 7 000 до 22 000 рублей. Во всех эпизодах мобильные телефоны находились в открытых карманах одежды. Отвлекаясь во время поездки, потерпевшие не следили за своим имуществом, чем, в конечном счете, и пользовался злоумышленник. Именно таким образом 9 января лишился своего имущества 21-летний житель Самары. Перед тем, как сесть в маршрутное такси, молодой человек положил в нагрудный карман куртки свой сотовый телефон. Со слов парня, маршрутка проследовала по улице Советской Армии, в салоне автомобиля было много людей. На вопрос полицейских о подозрительных пассажирах, потерпевший ответил, что около него стоял мужчина, и назвал некоторые его приметы.Аналогичные преступления при тех же условиях произошли 17, 22 января, а также 8 и 13 февраля. Во всех случаях потерпевшие рассказывали о подозрительном мужчине, которому на вид было 45-50 лет.По информации полицейских, к преступлениям мог быть причастен житель Самары 1949 года рождения. Несколько лет назад он уже попадал в поле зрения полиции за совершение кражи и причастность к незаконному обороту наркотиков. Проверка подтвердила предположения полицейских. Подозреваемый был задержан. Впоследствии была установлена судьба похищенных сотовых телефонов. Выяснилось, что свою добычу злоумышленник продавал на одном из городских рынков, а вырученные деньги тратил на собственные нужды. В совершении преступлений 67-летний мужчина признался и рассказал подробности.В настоящее времени по всем эпизодам краж возбуждено уголовное дело о краже, сообщает облМВД.