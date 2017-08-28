В Самаре задержали подозреваемого в незаконном сбыте четырехсот граммов амфетамина

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В июне 2017 года сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области была получена информация о том, что 36-летний житель областного центра причастен к незаконному сбыту амфетамина.Накануне вечером у одного из домов в Октябрьском районе города подозреваемый в совершении преступления был задержан полицейскими. В ходе личного досмотра сотрудники органов внутренних дел изъяли у мужчины более тридцати граммов неизвестных веществ, расфасованных по пакетам. Как было установлено в результате физико-химического исследования, почти 26 граммов изъятого являются наркотическим средством - амфетамином, еще четыре грамма - n-метилэфедроном.Как установили сотрудники полиции, все изъятые наркотические вещества мужчина собирался сбыть покупателям с помощью закладок. В ходе осмотра тайников, также расположенных в Октябрьском районе города, полицейскими были обнаружены еще несколько пакетов с амфетамином, общей массой около четырехсот граммов. Как пояснил задержанный, изъятое наркотическое средсттво также предназначалось для сбыта местным жителям.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.