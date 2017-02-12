В Самаре задержали наркоторговца

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В доме предполагаемого злоумышленника, расположенном на улице Печерской в Самаре, полицейские обнаружили марихуану массой 44,9 грамма и наркотик синтетического происхождения, вес которого составил 78,03 грамма. Кроме того, в ходе осмотра жилища сотрудники органов внутренних дел изъяли видеорегистратор, шесть сотовых телефонов, весы, предположительно, использовавшиеся для расфасовки наркотков, а также деньги в сумме 27 200 рублей.Из собранных полицейскими материалов следует, что задержанный мужчина 1963 года рождения пытался сбыть запрещенные вещества. Ранее судимого за кражу подозреваемого поместили в изолятор временного содержания, возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.