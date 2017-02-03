В Самаре задержали мужчину, напавшего на девушку в 2011 году

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Преступление произошло в середине сентября 2011 года. Из материалов уголовного дела следует, что поздно вечером 20-летняя жительница Самары возвращалась домой. В тот момент, когда девушка открывала дверь в подъезд, к ней подбежал мужчина и ударил сзади по голове. Воспользовавшись беспомощностью жертвы, злоумышленник затащил ее в ближайший гаражный массив и совершил насильственные действия сексуального характера. Придя в себя, потерпевшая попыталась дать отпор нападавшему, после чего он был вынужден убежать.Оперативники уголовного розыска отрабатывали ранее судимых за аналогичные преступления граждан. Несмотря на большой объем работы, установить предполагаемого злоумышленника тогда не удалось.Однако его розыск не прекращался все это время. Сотрудники полиции получили сведения о возможной причастности к совершению преступления ранее судимого 37-летнего жителя Самарской области. Немаловажную роль в данном случае сыграли результаты проведенных биологических экспертиз. Как установили оперативники, сейчас подозреваемый отбывает наказание в одной из исправительных колоний региона за совершение грабежа и разбойного нападения, сообщает облМВД. Расследование уголовного дела продолжается.