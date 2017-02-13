В Самаре выявили несколько фактов использования поддельных документов

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В ОГИБДД Управления МВД России по г. Самаре обратился 64-летний житель областного центра. Целью визита самарца стала замена водительского удостоверения. Для этого он предъявил необходимый пакет документов. В их числе была медицинская справка о допуске к управлению транспортным средством. Именно она и вызвала подозрения у сотрудника полиции, принимавшего документы. В ходе предварительного осмотра было установлено, что оттиски штампов и печатей врачей на справке, предположительно, не соответствуют требованиям. Для проверки подозрительный документ изъяли и направили на экспертизу. По результатам исследования было установлено, что медсправка является фиктивной.Другой случай использования подложного документа полицейские выявили в Ленинском районе областного центра. Как следует из материалов уголовного дела, ранее не судимый житель Самары 1982 года рождения предъявил в отдел по работе с персоналом лист временной нетрудоспособности. Подлинность документа вызвала сомнения у специалистов. Сотрудники органов внутренних дел изъяли больничный лист и направили его на экспертизу. По результатам исследования эксперты дали заключение о том, что документ является фальшивым.В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела, сообщает облМВД.