В Самаре врачей обвинили в избиении пожилой пациентки
7 февраля 2017 13:15
122
Эту историю в соцсетях рассказала девушка Юлия М. С ее слов, 20 января ее бабушке стало плохо и женщину увезли на "скорой" в одну из больниц Самары.
"Определили в реанимацию №2, — пишет Юля. — Телефоны и вещи сказали забрать домой. Вся связь только через них. Пролежала она там два дня, в субботу вечером сказали, что состояние хорошее, завтра переведут в палату. В воскресенье утром нам сказали, что она без сознания, в критическом состоянии, и бросили трубку. Через день все-таки ее перевели в палату и дали телефон, нас к ней не пустили. Она звонит и рассказывает, что в субботу, примерно в три часа ночи, к ней пришла медсестра брать кровь. Во-первых, от медсестры жутко пахло алкоголем и она не могла попасть в вену. Бабушка возмутилась, мол, какая кровь в три ночи, и тем, что медсестра была "навеселе". На что та ей ответила, что берет кровь, когда она хочет, что если бабушка сейчас не закроет свой рот, то она получит".
По словам Юли, далее присоединились еще несколько врачей.
"Они привязали бабушку к кровати и начали бить, — говорит девушка. — Один врач встал ей коленом на грудь и схватил лицо. Сказав, что она может тут орать сколько угодно, ее никто тут не услышит. И начал корчить рожи".
Юля говорит, что после этого состояние бабушки ухудшилось. "Мы вызвали полицию", — сообщает также девушка.
В отделе информации и общественных связей ГУ МВД по Самарской области подтвердили факт получения подобного заявления.
"Материал об инциденте в одной из самарских больниц сотрудниками органов внутренних дел направлен по подследственности в Следственное управление СК России по Самарской области", — отметил начальник отдела информации и общественных связей Сергей Гольдштейн.
В региональном управлении Следственного комитета на запрос пока не ответили, пишет Волга Ньюс.
Присоединяйтесь к нам в Twitter, ВКонтакте, Facebook, Google+, Одноклассники, ЖЖ или через RSS, чтобы быть в курсе последних новостей!
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
7 февраля 2017 13:08
Их препроводили до пункта пропуска через государственную границу. Закон
108
7 февраля 2017 10:06
В полицию обратились бдительные граждане. Закон
138
6 февраля 2017 19:59
В настоящее время уголовное дело в отношении 9 обвиняемых направлено в суд для рассмотрения по существу. Закон
231
6 февраля 2017 16:16
Ранее совершенные регистрационные действия прекращены, участки сняты с государственного кадастрового учета. Закон
211
6 февраля 2017 16:15
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Закон
164
6 февраля 2017 14:53
Им назначено наказание в виде 10 лет 6 месяцев и 10 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Закон
275
Происшествия
7 февраля 2017 14:51
По предварительной версии сотрудников органов внутренних дел, к случившемуся может быть причастен мужчина, изображенный на фотографии. Происшествия
56
7 февраля 2017 13:53Мать пятерых маленьких детей пропала в Саратовской области
Объявление об исчезновении в соцсетях разместила ее падчерица. Происшествия
73
7 февраля 2017 13:45
Четыре пассажирки медицинского автомобиля получили травмы. Происшествия
209
Криминал
7 февраля 2017 13:38
Преступников помогли обнаружить соседи. Криминал
54
7 февраля 2017 13:22
Полицейские просят откликнуться очевидцев преступления. Криминал
120
7 февраля 2017 13:15
Инцидент произошел в больнице, где лежала пострадавшая. Криминал
121
Видео
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
940
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
641
22 декабря 2016 09:40
Видеоролик опубликовали в соцсетях. Социум
4776
16 декабря 2016 09:50
Всех пятерых подозреваемых стражи порядка задержали одновременно. Криминал
1785
14 декабря 2016 11:59
Видео создали активисты Общероссийского народного фронта. Социум
2341
2 декабря 2016 10:33
Она стала жертвой внезапного мороза. Происшествия
1463
Фоторепортажи
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
1211
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
2377
1 сентября 2016 15:29
Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы... ЖКХ
2151
31 июля 2016 17:42
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта. Социум
11367
30 июля 2016 16:26
Мероприятие прошло в парке "Дружба". Культура
9306
26 июля 2016 14:47
В честь 74-летия Сызранского НПЗ на заводской базе отдыха «Волжская Ривьера» прошел грандиозный праздник. Новости компаний
5698
Мероприятия