В Самаре в больницу попали трое молодых людей с огнестрельными ранениями, один умер

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Поздно вечером 7 мая, сотрудники одного из самарских медицинских учреждений сообщили в полицию о том, что к ним доставлены трое молодых мужчин с огнестрельными ранениями. Один из них после осмотра врачей и оказания первой медицинской помощи был отпущен домой, второй - госпитализирован, третий – 23–летний житель поселка Мехзавод – от полученных травм скончался.В ходе оперативно - разыскных мероприятий сотрудниками полиции было установлено, что накануне у одной из железнодорожных платформ города Самары между двумя группами молодых людей возник конфликт. В ходе словесной перепалки на почве личных неприязненных отношений один из ее участников, 1993 года рождения, достал из автомобиля охотничий карабин и произвел несколько выстрелов в сторону своих оппонентов. Оставив раненых лежать на земле, он сел в автомобиль, припаркованный рядом, и скрылся.В результате совместной работы сотрудников полиции и представителей следственного комитета участники конфликта были установлены. Подозреваемый в совершении убийства задержан.В отношении задержанного гражданина возбуждено уголовное дело по статье «убийство».