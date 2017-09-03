В Самаре в Крутых Ключах мужчина задушил свою подругу

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В дежурную часть Красноглинского района города Самары поступило сообщение об убийстве женщины. Тело погибшей было обнаружено в одной из квартир расположенной в микрорайоне Крутые Ключи. Проведенная экспертиза установила, что смерть местной жительницы наступила в результате механической асфиксии.Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции в ходе опроса соседей выяснили, что женщина проживала с мужчиной, с которым у нее регулярно происходили конфликты. Как установили полицейские, мужчина 1955 года рождения ранее к уголовной ответственности не привлекался. Стражи правопорядка установили местонахождение сожителя и задержали его. Мужчина признался сотрудникам полиции в совершении преступления и рассказал подробности случившегося.Возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает облМВД.