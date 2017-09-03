В Самаре в Крутых Ключах мужчина задушил свою подругу
3 сентября 2017 12:00
196
В дежурную часть Красноглинского района города Самары поступило сообщение об убийстве женщины. Тело погибшей было обнаружено в одной из квартир расположенной в микрорайоне Крутые Ключи. Проведенная экспертиза установила, что смерть местной жительницы наступила в результате механической асфиксии.
Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции в ходе опроса соседей выяснили, что женщина проживала с мужчиной, с которым у нее регулярно происходили конфликты. Как установили полицейские, мужчина 1955 года рождения ранее к уголовной ответственности не привлекался. Стражи правопорядка установили местонахождение сожителя и задержали его. Мужчина признался сотрудникам полиции в совершении преступления и рассказал подробности случившегося.
Возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает облМВД.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
3 сентября 2017 09:59
Нарушителю грозит административный штраф 20 000 рублей. Закон
173
1 сентября 2017 20:47
Он пробудет под домашним арестом до 3 ноября включительно. Закон
396
1 сентября 2017 18:28
Причинив организации ущерб на сумму 570 тысяч рублей. Закон
536
1 сентября 2017 14:58
О поимке предполагаемых организаторов теракта ФСБ объявила накануне, 31 августа. Закон
296
31 августа 2017 19:39
Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал подсудимого виновным и назначил ему наказание 2 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в... Закон
224
31 августа 2017 18:39
Закон
212
31 августа 2017 18:15
В настоящее время органами местного самоуправления ведутся работы по уничтожению дикорастущих растений. Закон
196
Происшествия
3 сентября 2017 14:34
Тот пришел к тестю с целью примирения со своей супругой, находившейся в родительском доме. Происшествия
0
3 сентября 2017 13:26
Машины получили серьезные повреждения. Происшествия
174
3 сентября 2017 13:24
Грабителем оказался самарец, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение кражи. Происшествия
45
Криминал
3 сентября 2017 12:00
Ранее у пары не раз случались конфликты. Криминал
194
3 сентября 2017 11:35
Одна из задержанных несовершеннолетняя. Криминал
162
3 сентября 2017 11:22
В отношении задержанного сотрудниками вневедомственной охраны в полиции возбудили уголовное дело. Криминал
152
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
899
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
571
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
7392
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
1549
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
6208
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1960
Фоторепортажи
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
684
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2334
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
2138
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
1780
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1939
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
6302
Мероприятия