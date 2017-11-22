В Самаре украли металлические щиты стоимостью более полумиллиона рублей

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В полицию поступило сообщение от представителя одной из самарских строительных организаций. Сотрудник фирмы рассказал: со стройплощадки, расположенной на улице Стара-Загора, пропали металлические щиты опалубки в количестве 40 штук. Причиненный ущерб заявитель оценил в 800 000 рублей.В качестве одной из версий сотрудники полиции предположили, что к исчезновению имущества может быть причастен кто-то из работников стройки. В ходе работы оперативники обратили внимание на сотрудников охраны, в частности, на 50-летнего мужчину. Именно он в интересуемый полицейских промежуток времени находился на дежурстве. Во время общения с полицейскими охранник отрицал какую-либо причастность к пропаже металлических щитов. Однако правдивость слов мужчины вызвала сомнения.В ходе проверки возможных мест сбыта похищенного оперативники обнаружили разыскиваемые щиты, но в сильно поврежденном состоянии. Вскоре полицейским удалось установить и предполагаемого похитителя. Из собранных сотрудниками правоохранительных органов материалов следовало, что к краже металлоконструкций может быть причастен 50-летний охранник, с которым сотрудники полиции ранее уже разговаривали по поводу пропажи имущества с вверенной ему территории. При повторном общении с полицейскими мужчина признался в краже. Он сообщил, что хотел поправить свое финансовое положение и с помощью грузового автомобиля вывез металлические щиты с территории стройки. Впоследствии похищенное он сдал в пункт приема металлолома за 20 000 рублей. По данным полиции, подозреваемый – житель Самары, ранее к уголовной ответственности не привлекался.О краже возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.