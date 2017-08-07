Я нашел ошибку
Главные новости: 
По информации Приволжского УГМС, 8 августа ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью неустойчивый 3-8 м/с, днем северный, северо-западный 7-12 м/с, при грозе местами порывы 15-2
МЧС: Ожидаются неблагоприятные погодные явления
Как сообщает издание, Малахов сообщил руководству «Первого канала», что планирует уйти в декретный отпуск, так как его супруга беременна.
СМИ связали уход Малахова с Первого канала с конфликтом из-за декрета
Глава государства отметил талант артистки, ее преданность профессии, искусству, сцене и многочисленным поклонникам.
Путин поздравил с днем рождения Софию Ротару
Капитана баржи из Жигулевска будут судить за столкновение двух судов на р. Кама Капитану грозит до двух лет лишения свободы.
Капитана баржи из Жигулевска будут судить за столкновение двух судов на р. Кама
ОНФ будет добиваться ликвидации незаконной свалки в Ставропольском районе Самарской области
ОНФ будет добиваться ликвидации незаконной свалки в Ставропольском районе Самарской области
В Самарской области клещи несколько менее активны, чем в прошлом году
В Самарской области клещи несколько менее активны, чем в прошлом году
В Самарской области нашли сельдь с личинками Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.
В Самарской области нашли сельдь с личинками
Тольяттинки выиграли первенство мира по пляжному теннису
Тольяттинки выиграли первенство мира по пляжному теннису
сегодня  Понедельник, 7 августа, 14:56
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +23 °C, Тольятти  +27 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 07/08:
USD 60.33
-0.42
EUR 71.69
-0.26
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Самаре учительницу школы осудили за мошенничество при получении субсидий

7 августа 2017 12:30
115
В Самаре учительницу школы осудили за мошенничество при получении субсидий
Ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.

Управлением ФСБ России по Самарской области в результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий получены сведения о том, что сотрудник МБОУ «Школа №154» г.о. Самара причастна к факту мошенничества при получении социальной выплаты в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 год и на период до 2020 года».

     Установлено, что в декабре 2014 года она предоставила в администрацию Хворостянского района Самарской области пакет документов, свидетельствующий о желании осуществлять трудовую деятельность в сельской местности, а также подтверждающие факт работы в СПК «Луч», расположенный в с.Владимировка Хворостянского района Самарской области. При этом женщина умолчала обстоятельство, исключающее возможность получения субсидии, а именно, что действительным и основным местом её трудовой деятельности с сентября 2007 года являлось МБОУ «Школа №154» г.о. Самара, в котором на момент подачи указанного заявления она работала по трудовому договору в должности учителя информатики.
     В дальнейшем на основании предоставленных сведений обвиняемая неправомерно получила социальную выплату в размере 1260328 рублей.
О мошенничестве было возбуждено уголовное дело. ОБвиняемая признана виновной, ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года.
     Приговор в законную силу не вступил.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
7 августа 2017  09:38
Приставы в Сергиевском районе отыскали трех должников-автомобилистов
Приставы в Сергиевском районе отыскали трех должников-автомобилистов
В  ходе акции «Мобильный розыск» проверили в региона свыше 20 автомобилей. Закон
107
6 августа 2017  19:17
По результатам проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Использование заведомо подложного документа».
Самарец воспользовался "липовым" больничным листом и попал под уголовное дело
По результатам проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Использование заведомо подложного документа».  Закон
249
6 августа 2017  14:42
Пензенец сообщил, что его автомобиль Land Rover 2014 года выпуска стоимостью 1 млн. 800 тыс. рублей, похитили неизвестные лица.
Тольяттинец угнал Land Rover у пензенца
Пензенец сообщил, что его автомобиль Land Rover 2014 года выпуска стоимостью 1 млн. 800 тыс. рублей, похитили неизвестные лица.  Закон
268
4 августа 2017  17:49
По факту смерти подростка возбуждено уголовное дело.
В Самаре на улице Тополей рано утром было обнаружено тело 16-летней девушки
По факту смерти подростка возбуждено уголовное дело.  Закон
2047
4 августа 2017  17:47
Судом установлено, что они ехали на автомашине и заметили троих идущих вдоль дороги незнакомых парней. Возмутившись их близостью к проезжей части дороги, молодые люди вышли из машины и стали избивать тех, пока не увидели проезжающий мимо автомобиль сотруд
В Самаре осуждены два молодых человека за жестокое избиение прохожего
Судом установлено, что они ехали на автомашине и заметили троих идущих вдоль дороги незнакомых парней. Возмутившись их близостью к проезжей части дороги, молодые... Закон
373
4 августа 2017  17:38
Судом установлено, он через «закладку» приобрел карфентанил массой 2,46 грамма.
За приобретение через «закладку» карфентанила самарец 6 лет проведет в колонии
Судом установлено, он через «закладку» приобрел карфентанил массой 2,46 грамма.   Закон
295
4 августа 2017  16:36
Он совместно со своим коллегой похитил более 3 млн рублей, поступивших в виде аванса от организации-заказчика за выполнение в рамках договорных отношений комплекса работ по строительству жилого многоквартирного дома на территории ЗАТО «Углегорск» Амурской
В Самаре осужден директор подрядной организации за хищение денег
Он совместно со своим коллегой похитил более 3 млн рублей, поступивших в виде аванса от организации-заказчика за выполнение в рамках договорных отношений... Закон
335
Весь список
Происшествия
7 августа 2017  14:02
Капитана баржи из Жигулевска будут судить за столкновение двух судов на р. Кама Капитану грозит до двух лет лишения свободы.
Капитана баржи из Жигулевска будут судить за столкновение двух судов на р. Кама
Капитану грозит до двух лет лишения свободы. Происшествия
69
7 августа 2017  12:37
В районе дамбы реки Волга в Сызрани из машины вновь выпал пассажир
В районе дамбы реки Волга в Сызрани из машины выпал пассажир
Полиция ищет свидетелей ДТП. Происшествия
134
7 августа 2017  12:12
В Самарской области около границы с Казахстаном Opel Zafira слетел в кювет
В Самарской области около границы с Казахстаном Opel Zafira слетел в кювет
В ДТП пострадал пассажир иномарки. Происшествия
388
Весь список
Криминал
7 августа 2017  12:30
В Самаре учительницу школы осудили за мошенничество при получении субсидий
В Самаре учительницу школы осудили за мошенничество при получении субсидий
Ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. Криминал
114
7 августа 2017  11:14
Жительницу Сызрани заподозрили в хранении марихуаны
Жительницу Сызрани заподозрили в хранении марихуаны
Полиция выясняет, откуда у женщины запрещенное вещество. Криминал
91
7 августа 2017  10:05
В Тольятти мужчину, находившегося в федеральном розыске, задержали на выходе из ломбарда
В Тольятти мужчину, находившегося в федеральном розыске, задержали на выходе из ломбарда
Он уклонялся от лишения свободы. Криминал
153
Весь список


Видео
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
6979
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
1271
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
4978
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1694
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
2676
6 апреля 2017  11:00
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей.
Криминал
2666
Весь список

Фоторепортажи
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2147
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
1942
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
1545
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1700
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
5214
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
6165
Весь список

Мероприятия
В День физкультурника на самарской набережной будет работать 40 спортивных и развлекательных площадок
В Тольятти состоится Красочный забег
Впервые в Самаре состоится открытый легкоатлетический кросс "Сокольи Горы"
Весь список
Популярное
за сегодня

В Самаре на улице Шмидта Мерседес влетел в лоб Шевроле Нива

547

В Самарской области около границы с Казахстаном Opel Zafira слетел в кювет

388

В Самаре в газонах на улице Красноармейской крышки канализационных люков раскрасили как футбольный мяч

326
за неделю

Производство самолета Ан-148 приостановят из-за отсутствия заказов. Авиазавод рискует потерять половину выручки

2529

Дюжина губернаторов готовится к отставке?

2379

В Новокуйбышевске самарец выловил огромного сома

2270
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Август 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда