В Самаре учительницу школы осудили за мошенничество при получении субсидий

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Управлением ФСБ России по Самарской области в результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий получены сведения о том, что сотрудник МБОУ «Школа №154» г.о. Самара причастна к факту мошенничества при получении социальной выплаты в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 год и на период до 2020 года».Установлено, что в декабре 2014 года она предоставила в администрацию Хворостянского района Самарской области пакет документов, свидетельствующий о желании осуществлять трудовую деятельность в сельской местности, а также подтверждающие факт работы в СПК «Луч», расположенный в с.Владимировка Хворостянского района Самарской области. При этом женщина умолчала обстоятельство, исключающее возможность получения субсидии, а именно, что действительным и основным местом её трудовой деятельности с сентября 2007 года являлось МБОУ «Школа №154» г.о. Самара, в котором на момент подачи указанного заявления она работала по трудовому договору в должности учителя информатики.В дальнейшем на основании предоставленных сведений обвиняемая неправомерно получила социальную выплату в размере 1260328 рублей.О мошенничестве было возбуждено уголовное дело. ОБвиняемая признана виновной, ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года.Приговор в законную силу не вступил.