В Самаре у пассажира автомобиля изъяли наркотик

175

Ночью 22 ноября сотрудники ИДПС в Самаре на улице шоссейная остановили автомашину «Renault», водитель которой нарушил Правила дорожного движения. Во время общения с водителем полицейские заметили, что пассажир автомобиля начал нервничать при виде людей в форме. Стражи правопорядка приняли решение досмотреть гражданина. В присутствии понятых сотрудники органов внутренних дел обнаружили в кармане куртки мужчины, полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом белого цвета. Изъятое было направлено в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. В результате физико-химического исследования установлено, что в упаковке находились наркотические вещества - метилэфедрон в крупном размере. Полицейские выяснили, что подозреваемый – 31-летний безработный житель областной столицы ранее судимый за совершение кражи.Накануне по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.