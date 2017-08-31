В Самаре у мужчины отобрали деньги, кухонный нож и киянку
31 августа 2017 12:19
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Разбойное нападение на местного жителя произошло в квартире дома, расположенного на улице Красноармейской. По версии следствия, двое незваных гостей напали на хозяина жилплощади и с применением физической силы потребовали отдать им денежные средства и другие материальные ценности. В результате нападавшие ушли с места преступления с добычей – деньгами в размере 2500 рублей, кухонным ножом и строительной киянкой.
В это же время по улице Красноармейской ехал экипаж дорожно-патрульной службы. Возле одного из домов полицейские заметили подозрительного прохожего: следы крови на его одежде и руке насторожили полицейских. Кроме того, в другой руке мужчина нес большой пакет. Для установления всех обстоятельств произошедшего сотрудники полиции остановили гражданина и стали расспрашивать о случившемся. Во время беседы к экипажу дорожно-патрульной службы обратились жильцы ближайшего дома и сообщили, что мужчина, с которым разговаривали полицейские, был замечен на месте преступления. По словам граждан, несколько минут назад их сосед пострадал от рук данного гражданина и его приятеля.
Для проверки сведений о преступлении один из сотрудников полиции проследовал в указанную квартиру. Там он обнаружил хозяина жилплощади, который и рассказал подробности случившегося.
В настоящее время установлено, что подозреваемые являются ранее не судимыми жителями областного центра. Одному из них 42 года, второму – 33 года. О грабеже возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
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