В Самаре совершен налет на офис банка
7 февраля 2017 13:22
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Как сообщает облМВД, 3 февраля примерно в 16:25 двое злоумышленников совершили разбойное нападение на офис финансовой организации, расположенный на пересечении улицы Победы и проспекта Кирова в Промышленном районе областной столицы. После совершения преступления нападавшие скрылись через двор дома, выходящий на улицы Физкультурную и Краснодонскую.
Сотрудники органов внутренних дел ведут розыск злоумышленников. Возбуждено уголовное дело о разбое.
Приметы нападавших:
Рост 185 - 190 см., крепкого телосложения, одет в темные штаны, темную короткую дутую куртку с капюшоном;
Рост 175 - 180 см., крепкого телосложения, одет в брюки темного цвета, удлиненную куртку болотного цвета с капюшоном.
Всем, кто обладает какой-либо информацией, убедительная просьба обращаться по телефонам: 8-902-291-96-50, 8-987-150-59-19 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно абсолютно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.
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