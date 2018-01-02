В Самаре сотрудники Росгвардии задержали находившегося в федеральном розыске мужчину

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Находившийся на маршруте патрулирования в Красноглинском районе областного центра экипаж вневедомственной охраны получил сообщение о бытовом конфликте. Инцидент произошел в квартире дома, расположенного на улице Крайней поселка Управленческий. Сотрудники Росгвардии незамедлительно выехали по указанному в сообщении адресу.К прибывшим на место происшествия патрульным обратилась потерпевшая – местная жительница 1977 года рождения. Она пояснила, что у них с сожителем произошел конфликт. При этом во время ссоры мужчина несколько раз ударил ее по голове.Разбираясь в обстоятельствах инцидента, сотрудники Росгвардии выяснили, что 45-летний мужчина находился в федеральном розыске. Представители УФСИН по Московской области искали его с июля 2017 года как условно осужденного по ст. 222 уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».Сотрудники вневедомственной охраны задержали правонарушителя и передали коллегам из полиции. В дальнейшем мужчина будет передан инициатору розыска, сообщает регуправление Росгвардии.