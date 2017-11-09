В Самаре сотрудники Росгвардии раскрыли кражу автомобильных аккумуляторов

186

На улице Свободы в Самаре находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на мужчину, который нес в руках какие-то тяжелые предметы. Заметив служебную машину Росгвардии, пешеход повел себя очень странно – бросил свою ношу и скрылся во дворах. Подъехав ближе, стражи правопорядка увидели, что мужчина нес два автомобильных аккумулятора. Предположив, что они могут быть украдены, и что через некоторое время злоумышленник за ними вернется, патрульные устроили поблизости засаду.Через некоторое время к месту происшествия подъехал автомобиль «Лада Приора». За рулем оказался тот самый неизвестный, который скрылся после появления экипажа вневедомственной охраны. Когда мужчина начал грузить в свою машину аккумуляторные батареи, сотрудники Росгвардии задержали его. Стражи правопорядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и передали задержанного полицейским.В ходе дальнейшего разбирательства сотрудники органов внутренних дел выяснили, что автомобильные аккумуляторы действительно украдены. В отношении 33-летнего жителя Самары возбудили уголовное дело о краже, сообщает пресс-группа Росгвардии.