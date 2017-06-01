В Самаре сотрудники Росгвардии раскрыли хищение смартфонов стоимостью более 110 тысяч рублей
1 июня 2017 10:20
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В Самаре находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны от дежурного центра оперативного управления получил сообщение о сработавшей тревожной кнопке. Сигнал поступил из торгового центра, расположенного в Советском районе города. Сотрудники Росгвардии незамедлительно выехали по указанному адресу.
Прибывшие патрульные выяснили, что в одном из отделов ТЦ двое молодых людей совершили открытое хищение одежды на 8 000 рублей. После преступления грабители скрылись. Со слов сотрудников магазина составлен портрет злоумышленников.
В это же время из другого отдела торгового центра поступило сообщение, что двое злоумышленников открыто похитили два смартфона общей стоимостью более 110 000 рублей.
В ходе организованного поиска сотрудники Росгвардии задержали одного из подозреваемых и передали его вызванной следственно-оперативной группе полиции. Задержанным оказался 17-летний молодой человек. От негоправоохранители узнали, где может находиться второй подельник.
Сотрудники Росгвардии выехали по указанному адресу – второй предполагаемый грабитель, тоже не достигший возраста совершеннолетия, был задержан возле дома на улице Мориса Тореза. Задержанного передали полицейским.
По предварительной версии стражей правопорядка, после первого преступления юноши переоделись в похищенную одежду и совершили второе противоправное деяние. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», сообщает пресс-группа Росгвардии.
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