В Самаре сотрудники Росгвардии раскрыли хищение смартфонов стоимостью более 110 тысяч рублей

189

В Самаре находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны от дежурного центра оперативного управления получил сообщение о сработавшей тревожной кнопке. Сигнал поступил из торгового центра, расположенного в Советском районе города. Сотрудники Росгвардии незамедлительно выехали по указанному адресу.Прибывшие патрульные выяснили, что в одном из отделов ТЦ двое молодых людей совершили открытое хищение одежды на 8 000 рублей. После преступления грабители скрылись. Со слов сотрудников магазина составлен портрет злоумышленников.В это же время из другого отдела торгового центра поступило сообщение, что двое злоумышленников открыто похитили два смартфона общей стоимостью более 110 000 рублей.В ходе организованного поиска сотрудники Росгвардии задержали одного из подозреваемых и передали его вызванной следственно-оперативной группе полиции. Задержанным оказался 17-летний молодой человек. От негоправоохранители узнали, где может находиться второй подельник.Сотрудники Росгвардии выехали по указанному адресу – второй предполагаемый грабитель, тоже не достигший возраста совершеннолетия, был задержан возле дома на улице Мориса Тореза. Задержанного передали полицейским.По предварительной версии стражей правопорядка, после первого преступления юноши переоделись в похищенную одежду и совершили второе противоправное деяние. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», сообщает пресс-группа Росгвардии.