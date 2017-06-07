В Самаре сотрудники Росгвардии предотвратили кражу с территории православного собора

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Ранним утром экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил от дежурного центра оперативного управления сообщение о сигнале тревоги в соборе на территории Промышленного района Самары.Уже через три минуты стражи правопорядка были на месте происшествия. Охранник пояснил, что сработала автономная сигнализация, установленная в духовном просветительском центре. Мужчина также слышал доносившийся из здания шум и поэтому нажал на «тревожную кнопку».Сотрудники Росгвардии обследовали здание и установили, что одно из окон взломано. В помещении патрульные обнаружили гражданина, который собирал ценные вещи. За этим занятием злоумышленник и был задержан.Сотрудники вневедомственной охраны вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и передали задержанного сотрудникам полиции.Застигнутый на месте преступления мужчина оказался ранее судимым жителем Самары 1979 года рождения.В отношении мужчины возбудили уголовное дело, сообщает пресс-группа ведомства.