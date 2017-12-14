В Самаре со стройки похитили листы профнастила

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В августе текущего года житель Самары 1981 года рождения – сотрудник одной из строительных организаций, тайно похитил с ее территории листы профнастила. Причиненный фирме ущерб превысил 100 тысяч рублей.Злоумышленник на грузовой автомашине «Газель» беспрепятственно проехал на склад через контрольно-пропускной пункт охраны, пояснив, что у него имеется соответствующее разрешение руководства объекта на вывоз материальных ценностей. Загрузив 67 листов профнастила в автомобиль, мужчина выехал с территории предприятия. Похищенным он в дальнейшем распорядился по своему личному усмотрению.Возбуждено уголовное дело о краже, сообщает облМВД.